Monogame homo- en biseksuele mannen mogen zonder beperking bloed doneren

Vanaf vandaag mogen homo- en biseksuele mannen ook bloed doneren bij bloedbank Sanquin. Voorwaarde is wel dat ze het afgelopen jaar alleen seks hebben gehad binnen een monogame relatie.

Tot vandaag mochten alleen homomannen die vier maanden geleden voor het laatst seksueel actief waren, bloed of bloedplasma afstaan. Die regel was volgens Sanquin ingesteld omdat homoseksuele mannen in het algemeen een grotere kans hebben op infecties die door bloed worden overgedragen, zoals hepatitis en hiv.

Op het beleid klonk lange tijd felle kritiek. Onder meer belangenorganisatie COC stelde dat de regelgeving discriminerend was omdat niet de geaardheid, maar het seksueel gedrag van donoren bepalend is.

Sanquin concludeerde onlangs na onderzoek dat verruiming van de maatregelen mogelijk was, zonder dat dit de veiligheid van de bloedvoorziening in gevaar bracht. De bloedbank verwacht dat met de nieuwe regels er 100 tot 500 nieuwe bloeddonoren bij komen.

Infecties herkennen

"Van een benadering waarbij de hele groep wordt uitgezonderd, gaan we naar een individuele risico-inschatting", zegt woordvoerder Sanquin Marloes Metaal in het NOS Radio 1 Journaal.

De woordvoerder zegt dat de bloedbank het beleid gedurende de voorgaande jaren al "in stapjes versoepeld" heeft. "Vroeger mocht je nooit meer bloed geven, als je ooit homoseksueel contact had gehad. Dat is toen veranderd naar twaalf en later vier maanden." Volgens Metaal hebben die versoepelingen te maken met hoe snel Sanquin infecties in het bloed kan herkennen.

"We willen het bloed zo veilig mogelijk hebben, maar aan de andere kant willen we mensen niet onnodig uitsluiten", zegt ze. Volgend jaar gaat de bloedbank kijken of de regels voor mannen zonder vaste partner, maar met veilig seksueel gedrag ook kunnen worden verruimd.

Nederlandse gebruikers van Facebook kunnen via dat medium nu ook hun interesse in bloeddonorschap aangeven. Zij krijgen dan herinneringen over de mogelijkheid om bloed of plasma te doneren. Ze moeten zelf een afspraak maken.