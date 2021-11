Werkloosheid weer net zo laag als voor coronacrisis

De uitzonderlijk lage werkloosheid van voor de coronacrisis is weer terug. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in oktober 2,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat percentage is net zo laag als in februari 2020.

Er zijn nu 277.000 werklozen in Nederland, volgens de definitie van het CBS: mensen tussen de 15 en 75 jaar die geen betaald werk hebben en actief op zoek en beschikbaar zijn.

In het begin van de coronacrisis liep de werkloosheid snel op naar een piek in augustus vorig jaar van 426.000 werklozen, maar daarna vonden veel mensen weer een baan.

Ook de werkloosheidsuitkeringen die het UWV verstrekt zijn minder vaak nodig. In oktober kregen minder dan 200.000 mensen zo'n uitkering. Vooral in de cultuursector, de horeca en in de detailhandel werden minder uitkeringen verstrekt.

Steun gestopt

Werkgevers staan inmiddels meer dan ooit te springen om personeel. Eerder deze week werd een record aan vacatures gemeld. Volgens het CBS is er naast de groep werklozen ook nog een groep van honderdduizenden Nederlanders die meer uren zouden willen werken. In het tweede kwartaal van het jaar ging het om ruim 750.000 Nederlanders.

In oktober eindigde de meeste steun van de overheid aan bedrijven. Economen houden rekening met een ietwat oplopende werkloosheid in de komende maanden, omdat sommige bedrijven zonder steun zullen omvallen.

In de belangrijkste economische raming van het Centraal Planbureau wordt gerekend op een licht hogere werkloosheid in 2022. Daarin wordt het werkloosheidspercentage voor volgend jaar geraamd op 3,5 procent.