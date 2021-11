Grote groep migranten overgebracht van grensgebied naar Wit-Russische loods

Lang niet alle migranten hebben ervoor gekozen weg te gaan bij de grens. Sommigen willen blijven en hopen nog altijd dat ze in de Europese Unie terechtkunnen. Het gaat onder meer om Irakezen. De Iraakse overheid heeft zijn burgers opgeroepen terug te keren, omdat ze toch niet welkom zouden zijn in de EU. Er zijn terugvluchten geregeld, en naar verwachting vertrekt de eerste morgen vanuit de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Onduidelijk is of en hoeveel mensen er mee zullen gaan.

Merkel belt met Loekasjenko

De Duitse bondskanselier Merkel heeft vandaag opnieuw telefonisch contact gehad met de Wit-Russische president Loekasjenko. Zij heeft volgens haar woordvoerder de noodzaak benadrukt om, samen met onder meer de VN, humanitaire hulp te bieden aan de mensen in het grensgebied. Hulporganisaties denken dat in het gebied de afgelopen tijd zo'n tien mensen zijn omgekomen, door onder meer de kou en verdrinking.

In de verklaring viel verder op dat er niet werd gesproken over "president Loekasjenko" maar "meneer Loekasjenko". Veel westerse landen erkennen hem niet meer, na de frauduleus verkopen presidentsverkiezingen van augustus vorig jaar.

Polen was afgelopen week kritisch op Merkel, vanwege een telefoongesprek dat ze maandag met de Wit-Russische dictator had gevoerd. Volgens de woordvoerder van de Poolse regering was het gesprek "geen goede zet" en zal het land geen afspraken accepteren die zonder de deelname van de Polen zijn gemaakt.

Polen en de EU beschuldigen de Wit-Russische president Loekasjenko ervan dat hij de EU door het sturen van vele migranten wil destabiliseren als vergelding voor westerse sancties tegen zijn regime. Ze spreken van een "hybride oorlog". Loekasjenko zei eerder dat hij mensen die op weg zijn naar een beter leven "in het aangename Westen" niet langer zal tegenhouden.

Nog altijd bevinden zich duizenden migranten in Wit-Rusland bij de Poolse grens. In deze video zie je waar ze zich bevinden en onder welke omstandigheden: