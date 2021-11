Nederlandse journalist vertrekt uit Griekenland na bedreigingen

De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel, die woont en werkt in Griekenland, verlaat dat land voor onbepaalde tijd omdat ze zich bedreigd voelt. Dat is het gevolg van kritische vragen die Beugel vorige week op een persconferentie stelde aan premier Mitsotakis over de illegale 'pushbacks', het met geweld terugsturen van migranten door Griekse grenswachten.

Verschillende media, hulporganisaties en internationele instanties, waaronder de Raad van Europa, hebben bij herhaling vastgesteld dat dat gebeurt. Begin oktober gelastte de Europese Commissie er nog een onderzoek naar, naar aanleiding van nieuwe aantijgingen door onder meer het Nederlandse tv-programma Pointer.

Maar Griekenland spreekt tegen dat er sprake is van 'pushbacks'. "Als je ernaar vraagt, krijg je altijd hetzelfde antwoord", zegt correspondent Conny Keessen. "Politici zeggen steevast dat zij bezig zijn om de Griekse en Europese grenzen te bewaken en dat ze zich daarbij houden aan internationale verdragen."

Beugel verweet Mitsotakis, die net een ontmoeting had gehad met demissionair premier Rutte, dat hij liegt over de pushbacks en vroeg hem wanneer hij daarmee stopt: