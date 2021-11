In de zorg groeit het besef: het moet duurzamer

In de zorgsector staat duurzaamheid niet bovenaan de prioriteitenlijstjes. "Neem bijvoorbeeld de operatiekamers in het Leids Universitair Medisch Centrum", zegt Evelyn Brakema, onderzoeker duurzaamheid en gezondheid, en huisarts in opleiding. "De ventilatiesystemen in de OK's staan er dag en nacht aan, de hele week. En die kunnen niet uit, dat is zo ontworpen in een tijd dat duurzaamheid nauwelijks een rol speelde."

Plastic eendenbekken

Maar ook in het klein is er veel verspilling, zegt Brakema. In veel huisartsenpraktijken worden bijvoorbeeld plastic eendenbekken gebruikt voor inwendig onderzoek bij vrouwen. Die worden na gebruik weggegooid en leveren een enorme afvalberg op, terwijl er ook metalen eendenbekken zijn die je na reiniging kan hergebruiken. Ook ons medicijngebruik levert veel uitstoot van CO2 op. Om een voorbeeld te geven: in de vaak voorgeschreven astmapuffers zit drijfgas dat 13 jaar in de atmosfeer blijft, zegt Brakema. Terwijl er ook inhalators op basis van poeder bestaan.