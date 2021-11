Kabinet: Glasgow is geen eindpunt, nog veel werk te doen

Op de klimaattop in Glasgow is vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog lang niet. Dat zegt het demissionaire kabinet in reactie op het akkoord dat gisteravond werd bereikt in de Schotse stad.

"Er is nog heel veel werk te doen om de aarde op een goede manier door te geven aan volgende generaties", zegt staatssecretaris Yesilgöz in een verklaring. Zij ziet de resultaten als een "versnelling" en niet als een "eindpunt" van de onderhandelingen over het klimaat.

Demissionair premier Rutte zegt iets soortgelijks op Twitter: