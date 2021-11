Volkskrant vindt 'proeve regeerakkoord' van VVD en CDA in trein

VVD en CDA hebben eind september samen een "proeve van een regeerakkoord" geschreven. Dat schrijft de Volkskrant, die het geheime stuk in handen kreeg doordat een betrokkene bij de formatie het onlangs in een trein liet liggen. De woordvoerder van informateur Remkes zegt dat het stuk geen enkele rol speelt in de coalitieonderhandelingen.

In het stuk, dat volgens verschillende bronnen rond de formatie inderdaad bestaat, pleiten de twee partijen volgens de Volkskrant voor forse maatregelen om de woningnood te bestrijden, een ambitieus klimaatbeleid en een miljardenfonds voor het uitkopen van boeren. Er wordt ook aangestuurd op gratis kinderopvang voor "de meeste mensen", een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer migranten. De twee partijen hielden nadrukkelijk rekening met D66 als onderhandelingspartner.

"Eerste schets"

De woordvoerder van Remkes wijst erop dat het stuk, van 26 september, nog stamt uit de periode dat de formatie muurvast zat. Remkes had destijds de opdracht om een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA of twee van deze partijen te onderzoeken. Vlak daarna besloot D66 toch met de ChristenUnie te willen onderhandelen.

Andere bronnen melden dat er een disclaimer bij het stuk zit, waarin staat dat het om een "eerste schets" gaat en "geen formele status" heeft. Er zit bijvoorbeeld ook geen financiële uitwerking bij.

Er ligt sinds de zomer al een document op hoofdlijnen van VVD en D66, dat in opdracht van Remkes' voorganger is geschreven.