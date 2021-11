In oktober ruim 50 procent meer Iraakse, Jemenitische en Syrische asielaanvragen

In oktober hebben veel meer Irakezen, Jemenieten en Syriërs een asielaanvraag gedaan in Nederland dan een maand eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Mogelijk heeft de verhoogde instroom van deze groepen asielzoekers te maken met de route via Wit-Rusland. De Wit-Russische president Loekasjenko laat bewust mensen uit die landen met het vliegtuig naar Wit-Rusland komen, met als doel ze de grens met EU-land Polen over te laten steken. Op die manier probeert hij Europa te destabiliseren, als wraak voor sancties tegen zijn regime.

Er deden in oktober 1530 Syriërs een asielaanvraag in Nederland. Een maand eerder waren dat er ruim 1100. Het aantal Jemenitische asielaanvragen verdubbelde naar 430. Ook waren er 205 Irakezen die een asielaanvraag deden; drie keer meer dan in september.

Tegelijkertijd was er sprake van een flinke afname van asielaanvragen van Afghanen. In september waren het er nog 1200, een maand later 460. Na het stoppen van de westerse evacuaties uit Kabul eind augustus konden er veel minder Afghanen naar Nederland komen. Die afname zorgt ervoor dat het totale aantal asielaanvragen met 3885 in oktober net iets lager ligt dan in september.

Asielopvang Nederland vol

Het Wit-Russische beleid zorgt voor spanningen met de EU en schrijnende leefomstandigheden voor migranten op de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Door onder meer kou en verdrinking zijn er volgens lokale ngo's zo'n tien migranten overleden de afgelopen maanden. Een deel van de migranten weet wel de grens over te steken en reist door naar andere EU-landen.

In Nederland zijn er weinig plekken meer om migranten op te vangen. Asielzoekerscentra zijn vol en het COA kan maar moeilijk nieuwe locaties vinden. Voor het einde van het jaar zijn er 3500 nieuwe plekken nodig, aldus het COA.