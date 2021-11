Ondervoeding en volle ziekenhuizen: hulporganisaties maken zich zorgen over Afghanistan

"We maken ons ernstige zorgen over de situatie in Afghanistan. We zijn nu in een situatie beland dat twee tot drie kinderen één bed moeten delen. Dit zijn hele kleine, ondervoede kinderen, ze kunnen in het begin zelfs niet meer eten en slikken."

Na de machtsovername van de Taliban in augustus wordt het steeds drukker in ziekenhuizen in Afghanistan. Het dreigende voedseltekort raakt de hele bevolking. Hulporganisaties maken zich zorgen. De NOS sprak met twee internationale hulporganisaties.

Martine Flokstra van Artsen zonder Grenzen (AzG) is bang dat de situatie alleen maar slechter wordt. Ze is operationeel manager van een AzG-team in de zuidelijke provincie Helmand. Daar ziet ze in de kliniek steeds meer ondervoede kinderen binnenkomen. Een stijging van 40 procent als je het vergelijkt met vorig jaar, zegt ze.

"Dagelijks komen er tussen de 600 en 800 patiënten binnen en we hebben een ziekenhuis met 300 bedden", zegt verpleegkundige Maria Fix, die in de kliniek werkt. Ze zit er nu vier maanden en ook zij ziet dat het er steeds drukker wordt.

Vorige week trok de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook al aan de bel: als er geen actie wordt ondernomen voor het einde van het jaar, zullen ruim 3 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding, zegt die organisatie.