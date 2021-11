Minister Blok: niet achteroverleunen na vertrek Shell uit Nederland

Het zou het kabinet moeten worden aangerekend als het na de aankondiging van Shell dat het volledig Brits wil worden "achterover was gaan leunen". Dat zei demissionair minister Blok van Economische Zaken op kritische vragen in de Tweede Kamer over het opnieuw aanzwengelen van de discussie over de dividendbelasting door het kabinet.

Het concern maakte gisteren bekend dat het de structuur verandert en dat het hoofdkantoor van Den Haag naar het Verenigd Koninkrijk wordt verplaatst. De verandering is volgens het bedrijf bedoeld om "sneller en flexibeler" te kunnen opereren.

'Logisch dat we hebben overlegd'

Kort na het nieuws van gisteren over Shell nam het kabinet contact op met Kamerleden om te polsen hoe ze erover dachten de dividendbelasting alsnog af te schaffen. Eerder sneuvelde het plan al en PvdA en GroenLinks wilden weten waarom het kabinet het nu toch weer van stal haalde.

"Het was logisch dat wij overlegd hebben met een aantal fracties hoe ze tegen de stap van Shell aankeken", zei Blok daarover. De meeste fracties zien er overigens niets in om de dividendbelasting alsnog te schrappen.

'Olifant in de kamer'

Volgens Blok is de dividendbelasting voor Shell een zwaar punt: het Verenigd Koninkrijk heeft die in tegenstelling tot Nederland niet. "Dat was dus een belangrijk onderwerp in de gesprekken die staatssecretaris Vijlbrief en ik met de fracties hebben gevoerd." De minister noemde de dividendbelasting "de olifant in de kamer".

Waar de dividendbelasting precies om draait, zie je in deze video