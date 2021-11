Aardbeving met kracht van 3,2 in Groningen

Gisteravond bleek al dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitleg eist van gaswinningsbedrijf NAM over de verhoogde seismiciteit rondom Loppersum, een dorp vlakbij Garrelsweer. Daar zijn in de afgelopen anderhalve maand relatief veel aardbevingen geweest en daarmee is een grenswaarde uit de Mijnbouwwet overtreden.

Sinds begin oktober zijn er relatief veel voelbare aardbevingen in Groningen geweest. Op 4 oktober waren het er zelfs drie op één dag bij Zeerijp (2.5 en 2.2) en Appingedam (1.8). Twee dagen later was er nog een beving met een kracht van 1.3 bij Zeerijp en op 8 november nog een van 1.7 bij Westeremden.

Grenswaarde overschreden

Met name de recente aardbevingen bij Zeerijp en Westeremden hebben er voor gezorgd dat de zogeheten 'maximale aardbevingsdichtheid' is opgelopen naar 0,42 aardbevingen per vierkante kilometer per jaar. De grenswaarde in de Mijnbouwwet staat op 0,40 aardbevingen per vierkante kilometer per jaar.