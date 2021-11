Ongevaccineerd zorgpersoneel België wordt vanaf 1 april ontslagen

De Belgische federale regering heeft regels vastgesteld voor de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Ongevaccineerd zorgpersoneel heeft tot 1 april 2022 om zich te laten inenten, daarna volgt ontslag. Dat werd maandagavond laat bekend.

Wie voor 1 januari nog niet is ingeënt, kan worden geschorst, zo blijkt uit de plannen. Dan volgen nog drie maanden bedenktijd. In die periode kan het personeelslid zich alsnog laten inenten, maar als dat op 1 april nog niet is gebeurd, is het onherroepelijk voorbij, aldus Belgische media over het besluit van de Belgische regering. Ontslagen personeel behoudt het recht op een werkloosheidsuitkering.

"De overgrote meerderheid van de mensen die in de zorg werken hebben zich laten vaccineren. We zijn die heel dankbaar daarvoor, maar het kan niet zo zijn dat er nog een kleine minderheid is die zich niet gevaccineerd heeft", zo zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke tegen VRT Nieuws. "We geven deze mensen tijd tot 1 april van volgend jaar om zich te laten vaccineren. Iedereen in de zorg moet dan volledig gevaccineerd zijn."

Koepelorganisatie: overheid moet verder gaan

De ziekenhuizen adviseerden minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eerder al om niet-gevaccineerd zorgpersoneel te schorsen en desnoods te ontslaan. De vakbonden waren daar niet blij mee.

De koepelorganisatie van zorgorganisaties Zorgnet Icuro is wel blij met de nieuwe vaccinatieregels en vindt dat de regering nog verder moet gaan, zo zei woordvoerder Margot Cloet tegen VRT Nieuws: "Deze beslissing gaat enkel over zorgpersoneel, het gaat nog niet over de mensen die logistiek ondersteunen in ziekenhuizen of woonzorgcentra of maatschappelijk werkers. Het gaat enkel om de mensen die zorg op zich nemen."

Verplicht 4 dagen thuiswerken

In de strijd tegen het stijgend aantal coronabesmettingen is ook besloten dat werknemers verplicht vier dagen per week thuis moeten werken. Je mag dus hooguit één dag per week naar kantoor.

Premier Alexander De Croo roept het overlegcomité van de zes regeringen van het land woensdag vervroegd bijeen om te overleggen over extra coronamaatregelen.