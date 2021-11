Boek over 18-jarige Amalia: 'Het moet maar', denkt de kroonprinses vaak

Veel gesprekken die De Breij heeft opgetekend, gaan over familie. Over haar ouders, die haar op jonge leeftijd naar een kindertherapeut stuurden, en over geruzie met haar zusjes. Maar ook over de impact die het overlijden van twee naaste familieleden had.

Zo bracht haar tante Inés, de jongere zus van koningin Maxima, zich twee jaar geleden om het leven. Enkele jaren daarvoor kwam prins Friso al te overlijden, na een ernstig skiongeluk in Lech. Hij raakte onder een lawine bedolven toen hij offpiste ging met een vriend.

Het ongeluk komt alleen terloops ter sprake als het over Amalia's hobby's gaat. Als de twee praten over skiën, zegt de prinses dat ze het liefst offpiste gaat. "Door die lekkere verse poedersneeuw". Wie geïnteresseerd is in het koningshuis, legt direct de link met het overlijden van Friso, zo ook de Breij. "Speciale training gehad, hè", vervolgt de prinses. "En ik heb alle middelen bij me voor lawinegevaar, zo'n beeper, zo'n speciale rugzak. En we gaan altijd, altijd met een gids."

De twee praten daarnaast over het geloof, sociale media, haar schooltijd en wat ze gaat studeren. Over dat laatste is Amalia nog niet uit. Haar interesses liggen bij geschiedenis, economie en rechten, maar wat het precies wordt weet ze nog niet. Ook niet of ze traditiegetrouw in Leiden gaat studeren. Als ze dat doet dan is het "omdat ik dat echt zelf wil en niet om de traditie".

'Echt mooi zingen'

De Breij tekent ook luchtige gesprekken op. Zo schrijft de artieste over de talenten van de prinses. Ze kan bijvoorbeeld een prima cocktail maken en - in de woorden van De Breij - "echt mooi zingen". In een kamer van paleis Huis ten Bosch waar alleen een vleugel staat, zingt Amalia Memory van Barbara Streisand. Wat Amalia betreft blijven zulke optredens privé. Het biedt haar troost, ze kan haar emoties ermee uiten, een belangrijke reden om het voor zichzelf houden.