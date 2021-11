'Bijna 3000 duurzame projecten wachten op aansluiting stroomnet'

Veel ondernemers die willen investeren in zonnepanelen komen daar niet verder mee. Bij de drie grootste netbeheerders, Liander, Stedin en Enexis, wachten bijna 3000 bedrijven op een nieuwe aansluiting, concludeert tv-programma Pointer op basis van een rondvraag. Dat zijn bijvoorbeeld exploitanten van zonneparken, maar ook mensen die zonnepanelen op het dak van hun bedrijf of boerderij willen leggen.

Het elektriciteitsnet is de afgelopen jaren al sterk uitgebreid. Het streven is om de capaciteit te verdubbelen, maar dat kan niet zo snel als boeren en ondernemers zonnepanelen kunnen plaatsen, zegt Hans Peter Oskam van Netbeheer Nederland in Pointer.

Hij wijst verder op een tekort aan technisch personeel en de stroperige regels. Aanvragers moeten op grond van de wet gelijk worden behandeld en in volgorde van binnenkomst worden aangesloten.

Maar de netbeheerders willen liever keuzes kunnen maken door bijvoorbeeld gebieden waar veel mensen wonen (en dus veel stroom wordt verbruikt) eerder uit te rusten met zonnepanelen en dunbevolkte gebieden juist even te laten wachten. Nu komt het voor dat elektriciteit uit zonne-energie van de ene kant van het land naar de andere moet worden getransporteerd.

Twee jaar praten, twee jaar bouwen

Ze roepen de overheid op om prioriteiten te stellen en "harde keuzes" te maken. "Woningen, bedrijven, datacentra: zeg maar wat voorrang moet krijgen", zegt Oskam.

Met het oog op de klimaatdoelen van 2030 pleit hij verder voor snellere en simpelere procedures. "Maximaal twee jaar praten en twee jaar bouwen." Nu duurt het soms acht jaar voordat met de bouw van een transformatorstation kan worden begonnen.