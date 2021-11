Lockdown ongevaccineerden Oostenrijk: hoe gaat dat in zijn werk?

In Oostenrijk geldt vanaf middernacht in het hele land een lockdown voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Inwoners van 12 jaar en ouder zonder prik of doorgemaakte besmetting mogen dan alleen het huis nog uit om naar hun werk, school of studie te gaan, essentiële boodschappen te doen of om medische redenen.

In het land wonen bijna 9 miljoen mensen, het uitgaansverbod voor ongevaccineerden zal naar schatting ruim 2 miljoen mensen treffen. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven zich er niet aan te houden, omdat voor hen geen vaccinatieverplichting geldt. Hoe dwing je dat af, bijna een derde van de bevolking grotendeels binnenhouden?

De lockdown voor ongevaccineerden gaat in elk geval tien dagen duren. Mensen die zich er niet aan houden kunnen een boete krijgen tot 1450 euro. De politie heeft opdracht gekregen om te controleren of mensen zijn gevaccineerd. Niet op straat, maar wel in openbare gelegenheden zoals horeca, kerstmarkten, bibliotheken of kledingwinkels. Daar worden op wijkniveau agenten mee belast.