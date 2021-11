Wit-Rusland bouwt tentenkamp voor migranten aan grens, spanning loopt op

Correspondent Kysia Hekster is aan de Poolse kant van de grens en vertelt over de militaire aanwezigheid in het gebied:

"Wit-Rusland probeert de spanning aan de grens verder op te voeren, en je ziet dat daar in Polen op wordt gereageerd. Duizenden militairen zijn naar dit gebied gestuurd om de oversteek van migranten aan de grens tegen te houden. Een deel van hen lukt het alsnog om in Polen te komen.

Poolse militairen oefenen nu steeds meer controles uit op de weg. Wij merken op reportages ook dat we vaker aangehouden door zwaarbewapende militairen, die onze kofferbak willen controleren en vragen wie we zijn en wat we komen doen.

Wij zien ook leden van het Poolse burgerleger. Dat zijn mensen die naast hun dagelijkse werk kunnen worden opgeroepen ter ondersteuning van het leger. Zij zijn nu tijdens deze crisis voor het eerst opgeroepen."