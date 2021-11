Poolse politie treft lichaam van overleden Syriër aan bij grens met Wit-Rusland

De migranten betalen veel geld om uit landen als Irak, Afghanistan en Jemen naar het Wit-Russische grensgebied te worden gebracht. Loekasjenko beweert dat bendes van mensensmokkelaars verantwoordelijk zijn en dat hij de migranten niet kan stoppen.

Tot nu toe zijn ten minste negen mensen in het grensgebied overleden. Mogelijk zijn dit er meer, maar dat is lastig te verifiëren. De migranten zitten er vast onder erbarmelijke omstandigheden.

De Poolse regering heeft in een gebied van drie kilometer aan de Poolse kant van de grens de noodtoestand afgeroepen en het is voor journalisten verboden om in het gebied te komen. Ook de Wit-Russische kant is nauwelijks bereikbaar voor de pers.

CNN-verslaggever Matthew Chance kreeg wel toegang tot het Wit-Russische deel van het gebied waar duizenden migranten klem zitten, kijk hier fragmenten uit zijn verslag: