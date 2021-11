Sint komt aan, met op veel plekken een aangepaste intocht

In veel gemeenten in het land zijn vandaag en morgen sinterklaasintochten. Vanwege de coronapandemie verlopen die, net als vorig jaar, wel anders dan normaal.

Bij de landelijke intocht, die vanaf 12.00 uur is te volgen op NPO 3, wordt de Sint door burgemeesters en kinderen begroet bij het Grotepietenhuis (Paleis Soestdijk). Publiek is niet welkom. In het Sinterklaasjournaal van gisteren was te zien dat de Sint al zijn intrek heeft genomen in zijn tijdelijke verblijf in Nederland.

"Ik heb alle vertrouwen dat het goedkomt, net als ieder jaar", liet de goedheiligman weten in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn altijd wat probleempjes. Dit jaar moest ik door omstandigheden iets eerder naar Nederland, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de hoofdpiet en andere pieten ervoor zorgen dat alles in orde komt."

Intocht met coronapas

In Rotterdam is ook een intocht. Daar komt Sinterklaas aan op de Willemskade. Op het Willemsplein wordt hij ontvangen door burgemeester Aboutaleb. Om daarbij te kunnen zijn, moeten mensen een coronatoegangsbewijs laten zien. Voor de rest van de route is de coronapas niet nodig.

Ook in Dordrecht wordt gebruikgemaakt van de coronapas. Daar is dit jaar geen traditionele intocht, maar een besloten feest in de Grotekerkstuin.

Ook op veel andere plekken verloopt de intocht anders dan normaal. Zo zou de Sint in Amersfoort oorspronkelijk in de Eemshaven aankomen. Maar de organisatie vond het onverantwoord om een evenement zonder QR-code te houden, daarom is er nu een rijtour door te stad. In Almelo is eveneens gekozen voor een rijtour. Dat is een alternatief voor een plan om Sint op een besloten evenemententerrein aan te laten komen, waarbij de bezoekers een coronatoegangsbewijs hadden moeten tonen.

Protesten

Breda kiest voor een sinterklaasevenement in plaats van een intocht. Daarbij zijn grijze pieten te zien. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is van plan om daar te demonstreren. Zij zien de grijze piet als "een schadelijke poging om racisme in stand te houden".

In Alkmaar is de route van de intocht aangepast. Zo is er dit jaar geen podium op het Waagplein, maar wel een intocht. Hierbij lopen voor het eerst geen traditionele zwarte pieten meer mee. Daar worden protesten verwacht van onder meer de rechts-populistische actiegroep Pegida.

Rondvaart door de grachten

In Amsterdam is de intocht morgen. Vanwege de coronamaatregelen gaat de klassieke aankomst van Sinterklaas te paard niet door. In plaats daarvan is er een rondvaart door de grachten.

Op sommige plekken is alles afgeblazen. In Utrecht gaat de centrale intocht niet door omdat de organisatoren vreesden dat die niet veilig zou zijn. Sommige wijken in de stad houden wel zelf een intocht.