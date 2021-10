Dit jaar een traditionele intocht, of onthalen we de Sint met QR-code?

Langs de 4,5 kilometer lange route door de binnenstad is het niet nodig om zo'n QR-code te laten zien, zegt Palmen. Maar hoe de aankomst van de Sint in de Piushaven in Tilburg moet worden georganiseerd, is nog onduidelijk.

"De Sint moet van de boot gelijk het paard op, zonder dat zich te veel mensen in de haven verzamelen. We hebben nog geen idee hoe we dat gaan voorkomen, daarover zijn we druk in gesprek met de gemeente en andere partijen. Het terrein is in elk geval te groot om af te zetten."