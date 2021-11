Kabinet nog niet uit over coronamaatregelen, overleg morgen verder

Het demissionaire kabinet is er na uren vergaderen over nieuwe coronamaatregelen op het Catshuis nog niet uit. Deels zijn er besluiten gevallen, deels niet, zeggen ingewijden. Maar over welke besluiten het gaat is niet duidelijk. Het overleg gaat morgen verder.

Daarna, volgens planning ook morgenochtend, bespreekt het kabinet de voorgenomen maatregelen met het Veiligheidsberaad. Dat zijn de burgemeesters van de veiligheidsregio's onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls.

Vervolgens bespreekt het kabinet de voorgenomen maatregelen in de Ministeriële Commissie Covid en neemt er formeel een besluit over. Het Tweede Kamerdebat is dinsdag.

Morgenavond om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Die wordt door de NOS op NPO 1, nos.nl en NPO Politiek uitgezonden.