Meeste nieuwe positieve tests op één dag sinds begin pandemie: 16.364

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanochtend 16.364 nieuwe tests gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie in maart 2020. Het aantal positieve tests ligt sinds vorige week donderdag boven de 10.000 per dag en loopt sindsdien verder op.

Het aantal positieve tests van vandaag overstijgt ruim de besmettingscijfers van 20 december 2020, het vorige hoogste aantal. Toen testten er 12.997 mensen positief.

De grens van 10.000 besmettingen per dag werd eerder in oktober en december vorig jaar overschreden; in december waren de cijfers aanleiding voor een lockdown. Ook na de opening van de nachthoreca en het 'Dansen met Janssen' afgelopen zomer werden meerdere dagen meer dan 10.000 positieve tests gemeld.

Aan het begin van de pandemie waren de cijfers lager, maar toen werd amper getest.