Overheid moet veel meer doen met kunstmatige intelligentie, vindt adviesraad WRR

Nederland is niet goed voorbereid op de grote veranderingen die kunstmatige intelligentie (AI) met zich meebrengt en de overheid moet daarom flink aan de bak om de boot niet te missen. Dat is de belangrijkste boodschap die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) meegeeft in een door het kabinet gevraagd advies dat vandaag verschijnt. "Anders is er niet alleen het risico dat kansen worden gemist, maar ook dat de samenleving opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet dient."

Kunstmatige intelligentie wordt nu al op veel plekken toegepast, bijvoorbeeld bij zelfrijdende auto's, gezichts- en spraakherkenning op telefoons, aankoop- of kijkaanbevelingen, fraudedetectie, of chatbots van bedrijven. "En dat is nog maar het begin", stelt de WRR. "Het is urgent dat de overheid een visie ontwikkelt op onze digitale leefwereld."