VS en China willen samen opwarming van de aarde tegengaan

Klimaatgezant van de VS John Kerry zegt dat aan de overeenkomst maanden van vergaderingen vooraf zijn gegaan. Hij noemt de overeenkomst tussen de landen een "routekaart voor onze huidige en toekomstige samenwerking op dit gebied". De gezant zegt dat de landen actie moeten ondernemen "in dit beslissende decennium". "Niet omdat China en de VS zeggen dat we dat moeten doen, maar omdat de wetenschap dat zegt."

Xie Zhenhua, de hoogste Chinese klimaatonderhandelaar, laat weten dat "beide landen erkennen dat er een gat is tussen de huidige inspanningen en het Parijse klimaatakkoord". "We zullen samen onze verantwoordelijkheid nemen en samenwerken."