Sjonny W. krijgt in hoger beroep bijna 20 jaar voor dood drie vrouwen

Het lichaam van Mos werd in 2004 in stukken in zestien vuilniszakken gevonden in Amsterdam-Zuidoost. Het dna van W. werd op een van de zakken gevonden.

Het stoffelijk overschot van Roossien werd in 2003 gevonden aan de Uitdammerdijk aan het IJmeer. Ze was zwaar mishandeld. Het dna van Roossien werd weer gevonden in de auto van Mos. Volgens het hof kenden de vrouwen elkaar niet.

'Nooit afscheid kunnen nemen'

Het lichaam van Oosterbeek is nooit gevonden, ze verdween in 2017 nadat W. haar 's nachts had bezocht. De rechtbank oordeelde eerder al dat het aannemelijk is dat zij niet meer in leven is. Het hof sluit een vrijwillige verdwijning, een natuurlijke dood of zelfdoding uit. Naar haar lichaam is meerdere keren gezocht, voor de laatste keer in 2020.

Het hof rekent het W. zwaar aan dat hij nooit heeft gezegd wat er met Oosterbeek is gebeurd. "De nabestaanden hebben geen afscheid kunnen nemen, dat valt iedereen zwaar."