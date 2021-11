Tweede energiemaatschappij, Enstroga, omgevallen door hoge gasprijs

Na Welkom Energie stopt nu een tweede energieleverancier ermee vanwege de hoge gasprijs. De Autoriteit Consument & Markt trekt op verzoek van het bedrijf zelf de vergunning in van energiebedrijf Enstroga. Vanaf komende vrijdag mag het bedrijf geen gas en elektriciteit meer leveren aan klanten. Enstroga zegt door de gestegen energieprijzen niet langer in staat te zijn om op een betrouwbare manier energie te leveren.

Enstroga is een kleine maatschappij en heeft op dit moment nog maar 150 klanten. Welkom Energie was met zo'n 90.000 klanten veel groter. De klanten van Enstroga worden nu verdeeld over alle andere energiemaatschappijen.

Enstroga zegde onlangs al op eigen initiatief contracten met klanten op, omdat die niet akkoord gingen met een plotselinge prijsverhoging. Daarbij ging het om zo'n 300 klanten. De ACM zei eerder al dat Enstroga dat niet mag doen en kondigde vorige week aan dat het bedrijf daarom een dwangsom moet betalen.

Tegoeden uitbetalen

De ACM adviseerde klanten waarvan het contract was opgezegd toen om een nieuwe leverancier te zoeken. Klanten die dat nog niet hadden gedaan worden nu dus onder alle andere energiemaatschappijen verdeeld. Mensen krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe leverancier. In de tussentijd blijven zij energie ontvangen van Enstroga.

Vervolgens kunnen ze zelf beslissen of ze bij die nieuwe leverancier willen blijven of na een opzegtermijn van maximaal 30 dagen willen overstappen naar een andere energiemaatschappij. Hetzelfde gebeurde ook nadat de vergunning van Welkom Energie werd ingetrokken.

De klanten van Welkom werden niet verdeeld, maar gingen allemaal naar Eneco. De afgelopen dagen ontvingen de nieuwe Enecoklanten hun nieuwe maandbedrag en dat was vaak veel hoger dan hun oude bedrag.

Enstroga zegt dat alle voormalige klanten nog een eindafrekening krijgen. Klanten kunnen nog geld tegoed hebben van Enstroga omdat ze meer vooruitbetaald hebben dan ze hebben verbruikt. Volgens de ACM is nog onduidelijk of Enstroga zulke tegoeden nog geheel of gedeeltelijk kan uitbetalen.