'Als je in Nederland nog elke dag vlees eet, dan ben je in de minderheid'

Thijs Geijer, econoom bij ING research, onderzoekt de vleesconsumptie in Nederland. "Dat mensen aangeven minder vlees te willen eten, herken ik wel. Maar het ook echt doen is in de praktijk nog wel eens lastig", zegt hij. "Flexitariërs eten bewust minder vaak vlees. Maar hoe vaak, dat kan bij wijze van spreken verschillen van één tot zes keer in de week."

Pablo Moleman van ProVeg, een van de organisaties die het onderzoek uitvoerde, zegt dat flexitarisme in Nederland duidelijk is ingeburgerd. "Als je nog elke dag vlees eet, dan ben je in de minderheid."

Toch is de vleesconsumptie per hoofd in Nederland relatief hoog, blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Wageningen Universiteit en Wakker Dier. Geijer: "Dat heeft met allerlei dingen te maken, in mediterrane landen wordt bijvoorbeeld meer vis gegeten in plaats van vlees."