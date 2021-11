Laatste nabestaanden MH17 spreken rechters toe, strafeis later

De strafeis in het MH17-proces is vertraagd en volgt op zijn vroegst over een maand, bleek vandaag in de rechtbank bij Schiphol. Daar kwamen nog enkele nabestaanden aan het woord. In september maakten al meer dan 90 nabestaanden gebruik van hun spreekrecht.

Als allerlaatste sprak Anton Kotte, bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17. Hij verloor zijn zoon, schoondochter en kleinzoon bij de ramp. Net als veel andere familieleden van slachtoffers hekelde Kotte de houding van Rusland, dat valse informatie zou hebben verspreid. Ook de Verenigde Staten hebben niet volledig meegewerkt, zei Kotte. "We zijn een speelbal in een internationaal geopolitiek spel geworden". Washington gaf geheime radarbeelden niet vrij.

Kotte had de rugzak van zijn kleinzoon meegenomen. Die is onbeschadigd op de rampplek teruggevonden, met alle knuffels en speelgoed er nog in. De inmiddels overleden echtgenote van Kotte heeft vaak met die rugzak op schoot gezeten, vertelde hij. "Het voelde voor haar alsof haar kleinzoon heel dicht bij haar zat." Op de schermen in de rechtszaal liet hij een filmpje van zijn kleinzoon afspelen, die leerde lezen. Hij sloot af met het gedicht Weggaan van Rutger Kopland.

Strafeisen

De volgende stap in het proces is het requisitoir van het Openbaar Ministerie, waarin de (mogelijke) strafeisen worden uitgesproken. Dat stond aanvankelijk gepland voor volgende week, maar het wordt op zijn vroegst december.

De rechtbank wil dat er nog een laatste poging wordt gedaan om de commandant van de Russische 53e luchtafweerbrigade te verhoren. Die zou de BUK-raket hebben geleverd waarmee MH17 is neergeschoten. De commandant, Sergej Moetsjkajev, verblijft in Rusland. Eerdere pogingen om hem te verhoren zijn mislukt.

De rechtbank denkt dat het in december duidelijk moet zijn of de Russische autoriteiten mee gaan werken. Als het verhoor alsnog doorgaat, komt het requisitoir pas in februari volgend jaar, anders wordt het dus december. Het vonnis in het MH17-proces wordt pas in de tweede helft van volgend jaar verwacht.