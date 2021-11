Rooms-Katholieke Kerk Frankrijk gaat slachtoffers misbruik compenseren

Correspondent Frank Renout:

"Deze aankondiging komt niet onverwacht. Het rapport is opgesteld in opdracht van de bisschoppen. Ze hebben al erkend dat er veel is misgegaan, een soort officiële schuldbekentenis dus eigenlijk, en die wordt nu vertaald in daden."

"Het is nog lang niet duidelijk hoe veel schadevergoedingen zullen worden uitgekeerd. Een onbekend aantal slachtoffers is al overleden. Het is de vraag op welk deel de nabestaanden aanspraak kunnen maken. Maar het is wel zeker dat dit de reserves van de kerk ruimschoots te boven gaat; vandaar het voornemen om bezittingen te verkopen en desnoods geld te lenen."

"Aanvankelijk was er een plan om de gelovigen te laten betalen voor deze compensaties, maar dat is van tafel gegaan. Het was wel duidelijk dat je die niet kan laten boeten voor het wangedrag van anderen."