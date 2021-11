Duits OM: mesaanval in trein lijkt geen terreur, verdachte had waanbeelden

De verdachte van de mesaanval in een trein in Duitsland gisteren lijkt ernstig verward en er zijn geen aanwijzingen voor een terreurdaad, melden de autoriteiten. De eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat de 27-jarige Syrische man zonder aanleiding willekeurige treinpassagiers verwondde. Hij is opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Bij het steekincident in de hogesnelheidstrein raakten vier mensen gewond. De opsporingsdiensten tasten nog in het duister naar het mogelijke motief van de verdachte. Bij een doorzoeking van het huis van de man, die in 2014 vanuit Syrië als vluchteling naar Duitsland kwam, is niets verdachts gevonden.

Een eerste psychische evaluatie wijst erop dat de man mogelijk leidt aan paranoïde schizofrenie. Duitse media meldden zaterdag al dat de dader om hulp had geroepen in de trein. De dag voor het incident had de verdachte zijn baan verloren, zegt de politie.

Twee mannen nog in ziekenhuis

De aanval gebeurde in de ICE tussen Regensburg en Neurenberg, in het zuidoosten van het land. De verdachte zou een opvouwbaar mes met een lemmet van 8 centimeter hebben gebruikt. De slachtoffers zijn twee mannen van 60 en een van 26 en 39.

De jongste werd als eerste aangevallen en raakte ernstig gewond aan zijn hoofd. Vervolgens viel de dader de twee zestigers aan. Een van hen liep verwondingen op aan zijn romp en hoofd, van de ander is dat niet duidelijk. De aanvaller rende daarna naar een andere wagon. Daar stak hij het 39-jarige slachtoffer in het bovenlichaam. De twee jongste slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis, de mannen van 60 niet meer.