Verhuizing ambtenaren Rutte naar tuin Catshuis van de baan

De bouw van een tijdelijk kantoorgebouw in de tuin van het Haagse Catshuis, de ambtswoning van demissionair premier Rutte, gaat niet door omdat de buurt en de gemeenteraad zich tegen de bouwplannen verzetten. Er wordt gezocht naar een nieuw onderkomen voor de premier en de ongeveer 200 ambtenaren die volgend jaar vanwege de renovatie hun werkplek op het Binnenhof moeten verlaten.

Al jaren worden voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van het ministerie van Algemene Zaken - de ambtenaren van de premier - naar het Catshuis.

Ontvangsten

Het Catshuis bevindt zich bij het Park Sorghvliet en geldt als beschermd stadsgezicht. De premier gebruikt het gebouw vooral voor de ontvangst van officiële gasten en de laatste twee jaar op zondag voor overleg over de bestrijding van het coronavirus.

Bomen

Het verzet van buurtbewoners tegen de bouwplannen nam toe toen duidelijk werd dat in de tuin een prefab gebouw van vijf verdiepingen zou komen te staan. Zes bomen moesten weg, met de belofte om later andere bomen terug te plaatsen. De tegenstanders dreigden naar de rechter te stappen. In de zomer keerde ook de Haagse gemeenteraad zich tegen het plan van demissionair staatssecretaris Knops, verantwoordelijk voor de renovatie van het Binnenhof.

Knops legt zich neer bij de bezwaren van de Haagse gemeenteraad en de buurtbewoners en gaat nu op zoek naar een andere locatie in de Haagse binnenstad, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Er worden nog geen nieuwe geschikte locaties genoemd, maar het wordt wel een gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het afblazen van het kantoorgebouw bij het Catshuis leidt niet tot vertraging van de renovatie van het Binnenhof-complex, denkt Knops.

In de zomer hebben de Eerste en Tweede Kamer het Binnenhof al verlaten. De Tweede Kamer zit tot 2026 in een voormalig ministerie vlakbij het Centraal Station. De Eerste Kamer zit aan het Lange Voorhout, in het historische centrum.