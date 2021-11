Lichaam gevonden bij Russische ambassade Berlijn, mogelijk geheim agent

Bij de Russische ambassade in Berlijn is vorige maand het lichaam gevonden van een 35-jarige man, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. De man stond officieel geregistreerd als tweede secretaris van de ambassade, maar Duitse veiligheidsdiensten denken dat die functieomschrijving moest verhullen wat hij in werkelijkheid was: een agent van de FSB, de Russische geheime dienst.

Dat vermoeden wordt versterkt doordat de man een familielid zou zijn van een hooggeplaatste FSB-agent die voor de speciale anti-terrorisme-afdeling van de dienst werkt.

'Tragisch ongeval'

De Rus zou in de vroege ochtend van 19 oktober van een verdieping van de ambassade op de stoep zijn gevallen. Daar hebben Duitse agenten hem gevonden. Hoe de man is gevallen en of er sprake is van een ongeluk, is niet bekend. De Russische autoriteiten hebben geen autopsie laten uitvoeren, schrijft Der Spiegel.

Het Duitse Openbaar Ministerie kan ook geen onderzoek doen naar de doodsoorzaak van de man, omdat ambassadepersoneel diplomatieke immuniteit heeft. Het lichaam van de overleden man zou naar Rusland zijn overgebracht.

De Russische ambassade spreekt na vragen van Der Spiegel van een "tragisch ongeval", maar wil er om "ethische redenen" verder niets over kwijt. Ook de Duitse politie was voor het blad niet bereikbaar voor commentaar.

Eerder incident

In 2019 kwam de Russische ambassade in Berlijn in het nieuws vanwege een ander sterfgeval, de Georgische balling Zelimchan Changosjvili. Het slachtoffer werd op klaarlichte dag doodgeschoten in een drukbezocht park in het centrum van de Duitse hoofdstad. Twee ambassademedewerkers werden daarna het land uitgezet en tot personae non gratae verklaard omdat zij onvoldoende zouden hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de dood van de Georgiër, waarvan Duitsland vermoedt dat Rusland erachter zat.

De FSB-afdeling waar het vermoedelijke familielid van de overleden man werkzaam is, wordt door westerse inlichtingendiensten in verband gebracht met die moord uit 2019.