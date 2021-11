Politie vindt 120.000 kilo vuurwerk, vlak over de grens in Duitsland

De Nederlandse en Duitse politie hebben bij een gezamenlijke operatie net over de grens in Duitsland een enorme hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om naar schatting 120.000 kilo; dat is evenveel als in heel vorig jaar is gevonden. Toen werd in totaal 123.000 kilo illegaal vuurwerk ontdekt. De politie heeft een maand nodig om al het nu gevonden vuurwerk te inventariseren.

Het vuurwerk lag opgeslagen in bunkers in Rheine, een gemeente over de grens in Duitsland. Daarin lagen volgens de politie veel pallets met dozen met zwaar vuurwerk, waaronder mortieren en cobra's.

De politie vermoedt dat het vuurwerk bedoeld was om aan Nederlandse consumenten te verkopen. De bunkers worden gebruikt als een afhaalpunt: tussenhandelaren rijden er met personenauto's en gehuurde bussen naartoe, om het vuurwerk mee te nemen naar Nederland. Dit is kan levensgevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Via sociale mediakanalen als Telegram, Snapchat of Instagram weten kopers en verkopers elkaar te vinden.

Het vermoeden is dat de vuurwerkhandel steeds meer mengt met andere vormen van criminaliteit. Het onderzoek is nog niet afgerond.