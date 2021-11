Kamp wil preventieve drugstest voor militairen

Minister Kamp wil dat er preventieve drugstesten komen in de krijgsmacht. Het ministerie van Defensie bevestigt een bericht daarover in De Telegraaf. Vorige week werden op Curaçao veertien militairen opgepakt vanwege het bezit en gebruik van drugs en de demissionaire minister is daarvan geschrokken.

Kamp wil nu dat Defensie van tevoren gaat testen. Hij benadrukt dat op het gebied van drugs een zerotolerancebeleid geldt: "Drugsgebruik vormt een gevaar voor de inzetbaarheid van onze troepen en schaadt het vertrouwen in de krijgsmacht." Op het gebruik van drugs staat ontslag.

Verantwoordelijkheid tegenover collega's

De minister vindt preventief testen belangrijk, "omdat militairen altijd ingezet kunnen worden en dan onder vaak moeilijke omstandigheden risicovolle werkzaamheden verrichten". Zij hebben ook een grote verantwoordelijkheid in de richting van hun collega's, benadrukt hij,

Volgens Kamp is preventief testen nu wettelijk al mogelijk, maar moet de maatregel nog wel juridisch worden uitgewerkt. De minister zegt niet te kunnen bevestigen dat het drugsgebruik bij Defensie hoog is, zoals sommigen zeggen: "Wie dat beweert, moet dat kunnen onderbouwen. Maar zeker is dat drugsgebruik een maatschappelijk probleem is dat ook de krijgsmacht raakt."