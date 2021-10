Opnieuw zeven militairen op Curaçao aangehouden voor drugsbezit

Opnieuw zijn op Curaçao Nederlandse militairen aangehouden op verdenking van bezit en gebruik van verdovende middelen. Het zijn er net als dinsdag zeven, twittert de marechaussee.

De aanhoudingen zijn net als die van eerder deze week het gevolg van de arrestatie van een lokale dealer. Die 33-jarige inwoner van Curaçao werd vorige week aangehouden na een gezamenlijk onderzoek van de politie en de marechaussee.

De man wordt verdacht van drugshandel in uitgaasgelegenheden aan burgers, maar dus ook aan Nederlandse militairen, die mede op het eiland zijn juist om de drugshandel aan te pakken.

Over de rang en de leeftijd van de nu aangehouden verdachten kan een woordvoerder van de marechaussee geen mededelingen doen. Wel maakt hij duidelijk dat het voor militairen strikt verboden is om verdovende middelen in bezit te hebben of te gebruiken. Wie betrapt wordt, wordt in principe ontslagen.