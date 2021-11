Thuishulp eist voor rechter recht op pensioen en WW

"Het is toch gek", zegt Emma van der Vos, promovenda in arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. "Voor alle mensen die werken gelden er in Nederland dezelfde regels, behalve voor een huishoudelijke hulp. De positie van deze mensen is minder goed dan die van uitzendkrachten, en die is al niet goed."

De regeling was volgens Van der Vos ooit bedoeld om particulieren te ontlasten en tegelijkertijd huishoudelijk werk uit het zwarte circuit te houden. "De verantwoordelijkheid of iemand wit of zwart werkte en wie sociale zekerheid had, werd daarom volledig bij de werknemer neergelegd. Zij kunnen zich vrijwillig aanmelden bij het UWV om premies te betalen, maar mijn vermoeden is dat bijna niemand dit doet." Het UWV houdt hier geen cijfers van bij.

Elke euro is welkom

Volgens Van der Vos legt dit te veel verantwoordelijkheid bij de thuishulp: "Mensen kunnen hun eigen risico niet goed inschatten, daarom hebben we dat in Nederland bijna overal collectief geregeld. Behalve voor deze groep. En als je weinig geld hebt, is elke euro die je gelijk in je hand krijgt welkom."

De verantwoordelijkheid geheel bij de huishoudens leggen. ziet Van der Vos niet als oplossing. "De vrees is dat mensen besluiten zelf het huishoudelijk werk te gaan doen en er dus minder werk voor deze groep is. Of dat het voor huishoudens te ingewikkeld en duur wordt, waardoor een deel weer naar de zwarte markt verdwijnt."

Sommige mensen betalen hun thuishulp vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Als de kosten van de hulp stijgen is dat misschien niet meer mogelijk, veronderstelt Van der Vos.

Ze pleit daarom voor de huidige regeling aan te vullen met een collectief pensioen en verzekeringssysteem, waar nu ook voor zzp'ers naar wordt gekeken. "Zo laat je deze groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet zo onbeschermd en zorg je er tegelijkertijd voor dat het werk betaalbaar en toegankelijk blijft."