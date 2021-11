Nederland raadt reizen naar Ethiopië af vanwege de escalerende strijd

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt Nederlanders om naar Ethiopië te reizen. Het hele land is op rood gezet, met uitzondering van de hoofdstad Addis Abeba.

Oorzaak is het gewapende conflict in het land, wat ertoe heeft geleid dat in heel Ethiopië de noodtoestand geldt.

"Reis op dit moment niet naar Ethiopië. Reis alleen als het noodzakelijk is naar de stad Addis Abeba", staat op de site nederlandwereldwijd.nl van het ministerie. Mensen die op dit moment in Ethiopië zijn moeten zich afvragen of het echt noodzakelijk is dat ze er blijven.

Eergisteren riep premier Abiy Ahmed de noodtoestand uit, nadat de rebellen uit de noordelijke provincie Tigray twee dorpen hadden veroverd bij hun opmars naar de hoofdstad. Maandag spoorde de premier burgers aan om zich te bewapenen en de hoofdstad te helpen verdedigen.