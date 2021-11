Vandaag is de ultieme dag voor bezoek aan Kyoto, toch is er bijna niemand

Het is een warme herfstdag in Kyoto en in het natuurrijke Arashiyama-district zijn de bladeren rood aan het verkleuren. Het land viert vandaag een feestdag ter waardering van de Japanse cultuur. Voor bezoekers is er normaal geen betere plek om het te vieren dan in Kyoto, het centrum van de Japanse cultuur.

Toch is het niet druk, alleen bij de populaire restaurants en winkels staan rijen. Bezoekersaantallen lijken weer langzaam op te lopen, maar in het straatbeeld ontbreken de hordes aan toeristen die tot voor de coronapandemie nog massaal de stad bezochten. Toen die uitbrak, legde de Japanse overheid strikte reisrestricties op: buitenlandse toeristen mochten het land niet meer in.

De economie van Kyoto staat daardoor inmiddels op instorten. Niet alleen de buitenlandse reizigers zijn plotseling weggevallen, ook de binnenlandse vakantiegangers reizen niet. "Japanners zijn huiverig", zegt hoofdmonnik Shusei Ogawa van de boeddhistische tempel Tenry-ji. "Als je om je heen kijkt, zie je dat iedereen maskers draagt en afstand houdt. In Japan zijn we niet als de Europeanen, die samen komen om te feesten en bier te drinken zodra het kan. Japanners zijn voorzichtiger, ze komen maar langzaam weer terug."

In de stad Kyoto wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen, in de gelijknamige prefectuur (een bestuurslaag verglijkbaar met een provincie) rond de 2,5 miljoen. De stad én de provincie zijn echte toeristentrekpleisters. In 2019 kwamen er meer dan 88 miljoen toeristen. De stad telt rond de 50.000 hotelkamers, een aantal dat tot voor kort te weinig leek om de toestroom aan te kunnen. Die kamers worden nu amper bezet.