Vaccinatiegraad in Japan stijgt tot boven de 50 procent

Ruim 50 procent van de Japanse bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd, maakte de regering vandaag bekend. Verwacht wordt dat eind september 60 procent van de bevolking gevaccineerd zal zijn.

Het Aziatische land begon in vergelijking met andere welvarende landen laat met het inenten van de bevolking. Halverwege februari werden de eerste prikken gezet en in de eerste maanden kampte het land met een tekort aan vaccins en met grote aarzelingen onder de bevolking. Sinds eind mei is het vaccinatietempo echter flink toegenomen en inmiddels worden 1 miljoen vaccinaties per dag gezet.

De Japanse regering maakte woensdag al bekend dat ze rond november een groot deel van de coronamaatregelen hoopt te versoepelen. Dat betekent dat volledig gevaccineerde mensen en mensen met een testbewijs weer kunnen reizen zonder restricties of grote evenementen kunnen bijwonen.

Strikte coronamaatregelen

Het land was tot nu toe zeer strikt met coronamaatregelen. Zo werd de noodtoestand in Tokio en achttien andere regio's verlengd tot en met 30 september. Japan organiseerde deze zomer de Olympische en Paralympische Spelen, maar bij de meeste onderdelen was publiek niet welkom om virusverspreiding te voorkomen. Buitenlandse supporters waren niet welkom.

In december zou Japan het WK voetbal voor clubteams organiseren, maar deze week liet het land aan wereldvoetbalbond FIFA weten daarvan af te zien vanwege de coronacrisis.