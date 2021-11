Burgemeesters zetten streep door aftrap carnaval in Noord- en Midden-Limburg

De aftrap van het carnaval in Noord- en Midden-Limburg op 11 november gaat niet door. Dat besluit is genomen tijdens ingelast overleg tussen burgemeesters van verschillende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, meldt 1Limburg.

De burgemeesters bespraken of de geplande evenementen na de verscherpte coronamaatregelen wel door kunnen gaan. Belangrijk punt op de agenda was de officiële start van het Limburgse carnavalsseizoen, op 11 november in Roermond. Daarbij werden 17.000 mensen verwacht.

De burgemeesters besloten een streep te halen door 'Roermond' en andere evenementen. De Sjeng Kraft Kompenei, de drijvende kracht achter het evenement in Roermond, liet eerder al weten zich neer te zullen leggen bij het besluit van de burgemeesters.

Druk op de zorg

"We hebben in Noord- en Midden-Limburg te maken met stijgende cijfers. Dat vertaalt zich weer in de zorg. Neem een voorbeeld aan ziekenhuis VieCuri dat te maken had met een opnamestop. Daarnaast is het ziekteverzuim in de zorg hoog. Dit moeten we ons niet aan willen doen", legt burgemeester Antoin Scholten van Venlo als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord uit.

Het besluit om de evenementen te schrappen is unaniem genomen. Scholten benadrukt dat de besmettingscijfers omlaag moeten. Dat de carnavalsevenementen niet doorgaan heeft dus deels te maken met de druk op de zorg. "Mensen uit de zorg smeekten ons om de juiste besluiten te nemen."

Over evenementen in het zuiden van Limburg is nog geen besluit genomen. De desbetreffende burgemeesters gaan morgen met elkaar in gesprek.