Verwarring in carnavalswereld na pakket coronamaatregelen

Bij carnavalsverenigingen in Noord-Brabant en Limburg heerst verwarring vanwege de coronamaatregelen die gisteren zijn aangekondigd. Vooral de maatregel om anderhalve meter afstand te houden leidt tot onduidelijkheid. Die is niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd.

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de Brabantse Carnaval Federatie (BCF) zijn bang voor imagoschade als er besmettingen worden vastgesteld na de aftrap van het carnavalsseizoen op 11 november.

"Carnaval heeft sinds 2020 het imago van verspreider van het virus, ofschoon we toen nog niet wisten van het bestaan ervan. Nu weten we dat wel. Als je dit organiseert, zitten er altijd besmette mensen bij", zegt voorzitter Rob van de Laar van de BCF tegen het ANP. "Als de 11e van de 11e leidt tot meer bezette bedden in de ziekenhuizen, zie ik het hangen. Dan zegt iedereen: zie je wel, ze kunnen het niet houden in het zuiden."

Voorzitter Jos Hessels van BCL, tevens burgemeester van Echt-Susteren, zegt tegen het ANP dat hij als burgemeester niets kan verbieden waar de anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. "Er is geen verbod, en ik kan niet handhaven op een dringend advies. Dat dringende advies is voor de heren in Den Haag wellicht makkelijker, maar niet voor wie ermee moet werken."

'Carnavalsevenementen in Limburg kunnen doorgaan'

De Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) zegt te worstelen met de maatregelen maar laat weten dat de evenementen in Limburg vooralsnog kunnen doorgaan, zolang de coronamaatregelen grotere evenementen niet in de weg staan. "Zolang de regering en de veiligheidsregio's groen licht geven, laten onze lidverenigingen evenementen doorgaan volgens de geldende maatregelen zoals een verplichte QR-check", zegt Bart Maes, president van de SLV, tegen 1Limburg.

Wat in het verlengde van de discussie meespeelt is de begroting achter de evenementen. Als een evenement niet door de overheid wordt verboden, draait een organisatie op voor de gemaakte kosten. "Dat loopt in de tonnen", zegt Maes. "Het is niet doorslaggevend, maar natuurlijk wel een belangrijke afweging. Het blijft een duivels dilemma."

Volgens Maes wordt door verenigingen met burgemeesters en veiligheidsregio's nagedacht over aanvullende maatregelen, zoals testen voor toegang.

Alternatieve aftrap carnaval Breda

Stichting Kielegat laat weten dat de aftrap van carnaval in Breda, Elluf Elluf, in zijn huidige vorm niet doorgaat. Er wordt gewerkt aan een alternatief, schrijft Omroep Brabant. "Door de verscherpte voorwaarden binnen de evenementenvergunning, opgelegd vanuit de gemeente, kan de stichting niet het programma neerzetten dat zij voor ogen had", aldus de stichting.

"We betreuren dit bericht enorm. Heel carnaval vierend Breda kijkt uit naar een ongedwongen carnaval en snakt naar een feestje. Juist na afgelopen jaar willen we iets goeds neerzetten, binnen de maatregelen, maar wel een feest waar we dubbel van genieten", aldus Lucien Verhoef, voorzitter Stichting Kielegat.

De commissie Elluf-Elluf gaat nu met een groep vrijwilligers kijken hoe ze een alternatief kunnen organiseren binnen de grenzen van wat mogelijk is.