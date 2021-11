Uitgeprocedeerden weigeren steeds vaker coronatest bij uitzetting

Het lukt steeds slechter om uitgeprocedeerde asielzoekers daadwerkelijk te laten vertrekken uit Nederland. Het aantal uitzettingen dat geannuleerd is stijgt. De oorzaak is meestal dat mensen weigeren mee te werken aan een coronatest. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie die De Telegraaf heeft opgevraagd.

Dit jaar ging zo'n 60 procent van de ruim 3000 geplande vluchten niet door, terwijl de afgelopen jaren het percentage annuleringen rond de 50 procent lag. In 940 gevallen moest de vlucht geschrapt worden omdat de betrokkene weigerde mee te werken aan een coronatest. Volgens het ministerie is dat dus inmiddels de belangrijkste reden dat uitzettingen van uitgeprocedeerden niet doorgaan.

Een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Broekers-Knol zegt dat de meeste landen waar mensen naartoe teruggestuurd worden een negatieve test of een vaccinatiebewijs eisen. "Vreemdelingen kunnen op grond van de huidige wet- en regelgeving niet gedwongen worden mee te werken. Dit maakt uitvoering van het terugkeerbeleid bijzonder complex."

Zoeken naar oplossing

Een oplossing voor het probleem is nog niet voorhanden. "Er wordt momenteel gezocht naar handelingsperspectieven", laat de woordvoerder weten.

Die benadrukt dat het uitzetten van vreemdelingen al jaren moeilijk is. "Het relatief hoge aantal annuleringen is illustratief voor de weerbarstigheid van terugkeerprocedures." Er kunnen verschillende redenen zijn dat een vlucht niet doorgaat. Zo kan iemand onvindbaar zijn of een nieuwe procedure zijn gestart. Ook gebeurt het dat uitgeprocedeerden verschillende annuleringen op hun naam hebben staan.

In De Telegraaf reageren Kamerleden van verschillende partijen geërgerd op de cijfers. Volgens CDA-Kamerlid Anne Kuik lijkt het erop dat deze vreemdelingen alleen maar bezig zijn om hun uitzetting te traineren. PVV'er Gidi Markuszower spreekt van "smoesjes". VVD-Kamerlid Peter Valstar stelt voor om weigeraars tien dagen in quarantaine te zetten en dan alsnog met een gezondheidsverklaring uit te zetten.