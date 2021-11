Chinese toptennisster beschuldigt voormalig vicepremier van aanranding

Ook erkende Peng dat ze haar beschuldigingen niet kan bewijzen. "Het was onmogelijk om enig bewijs achter te laten. U was altijd bang dat ik iets zou meenemen als een bandrecorder, om bewijs op te nemen of zoiets... Er is geen geluidsopname, geen video-opname, alleen mijn vreselijke, maar zeer echte ervaring."

Het is voor het eerst dat een hooggeplaatste politieke leider in China met zo'n beschuldiging te maken krijgt. Zhang was tussen 2013 en 2018 vicepremier en een nauwe bondgenoot van Xi Jinping.

Gebrek aan bewijs

Zhang heeft niet gereageerd op de beschuldigingen. De post van Peng is inmiddels weggehaald en discussies over het onderwerp op social media worden gecensureerd. Zoektermen als Zhang Gaoli en Peng Shuai leveren geen recente resultaten meer op. Ook referenties naar de zaak worden door de censors verwijderd.

Internetgebruikers toonden zich creatief en gingen onder meer aan de haal met de voormalige Britse minister van Volksgezondheid, die opstapte na een escapade met een medewerkster.

De post van de tennisster is de nieuwste spraakmakende #MeToo-zaak in China. Een populaire tv-presentator, Zhou Xiaoxuan, kwam in 2018 met beschuldigingen tegen een andere tv-persoonlijkheid, Zhu Jun.

Zhou had Zhu ervan beschuldigd haar met geweld te hebben betast en gekust terwijl ze zijn stagiaire was in 2014. Ze ondernam juridische stappen tegen Zhu, maar de zaak is in september geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.