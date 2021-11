Zuid-Afrikaanse auteur Galgut wint prestigieuze Booker Prize

De Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut heeft de Booker Prize gewonnen voor zijn boek The Promise. De Engelse onderscheiding wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze prijzen voor boeken die in het Engels zijn geschreven.

Het boek gaat over een witte familie in Zuid-Afrika die de belofte doet aan hun zwarte hulp om haar een eigen huis te geven, maar hier steeds niet aan toe komt doordat zij andere prioriteiten hebben. De roman begint in het midden van de jaren '80 en speelt zich vervolgens in verschillende jaren af.

'Indringend'

Juryvoorzitter Maya Jasanoff prees het boek als "een indringend en zeer goed geconstrueerd verhaal over een witte Zuid-Afrikaanse familie die een weg zoekt tijdens het einde van de apartheid en de nasleep hiervan."

Galgut was de gedoodverfde favoriet om de prijs dit jaar te ontvangen. Ondanks dat liet de auteur weten "met stomheid te zijn geslagen". Galgut zei dat hij de prijs in ontvangst nam "namens alle verhalen die zijn verteld en niet zijn verteld, de schrijvers die gehoord worden en niet worden gehoord in het bijzondere continent waar ik deel van uitmaak".

Nobelprijs

De schrijver noemde in zijn toespraak de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Abdulrazak Gurnah van dit jaar, die ook uit Afrika afkomstig is. "Blijf naar ons luisteren in de toekomst."

Galgut wint een bedrag van 50.000 pond (ongeveer 59.000 euro). Hij was twee keer eerder genomineerd voor de prijs en is de derde Zuid-Afrikaan die de prijs wint. Eerder ontving Nadine Gordimer de prijs in 1974. J,M. Coetzee won de prijs twee keer. In 1983 en in 1999.