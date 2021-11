Grapperhaus: begrip voor tonen dronebeelden door Rotterdamse politie

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie heeft er begrip voor dat de Rotterdamse politie dronebeelden heeft verspreid van de woondemonstratie in Rotterdam. Tijdens die betoging, tweeënhalve week geleden, trad de politie hard op tegen demonstranten; daarvan verschenen filmpjes op sociale media die tot veel kritiek op de politie leidden.

De politie in Rotterdam publiceerde maandag eigen dronebeelden. De Rotterdamse politiechef Westerbeke wilde daarmee duidelijk maken dat de agenten tijdens de demonstratie zijn geprovoceerd. Hij sprak van "trial bij media" en riep mensen op zich niet te laten leiden door filmpjes van geweld zonder context. Westerbeke erkende dat het tonen van dronebeelden door de politie ongebruikelijk is, maar volgens hem is de maat vol.

'Politie mag ook een keer laten zien dat er meer kanten aan zitten'

In een Kamerdebat kreeg Grapperhaus er kritische vragen over, ook omdat in de beelden van de politie is geknipt. Hij noemde het begrijpelijk dat de politie "ook eens een keer zegt dat er meer kanten aan de zaak zitten."

Volgens Grapperhaus staat dat los van de vraag wat er bij de demonstratie precies is gebeurd. Want dat moet worden onderzocht door onafhankelijke instanties, benadrukte hij. En de bewindsman vindt ook niet dat "elke keer als er een filmpje wordt vertoond de politie daartegenin moet gaan met eigen dronebeelden".

'Organisatoren moeten relschoppers weren'

De minister komt binnenkort met een brief aan de Kamer waarin hij evalueert hoe de politie communiceert via sociale media.

Grapperhaus noemde het demonstratierecht een groot goed, maar volgens hem komt het geregeld voor dat mensen met verkeerde bedoelingen zich mengen onder de betogers. Hij vindt het ook een taak voor organisatoren om relschoppers te weren.