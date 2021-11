Coronapas op het werk: mag het? En wie is er voor/tegen?

Moet je als werknemer straks je coronatoegangsbewijs laten zien als je op kantoor, in de winkel, de fabriek of in het ziekenhuis aan het werk gaat? Het kabinet denkt er serieus over na die mogelijkheid aan werkgevers te bieden als de IC's verder vollopen met coronapatiënten. Maar - voor zover er al een politieke meerderheid voor is - is dat juridisch überhaupt haalbaar?

Noodrechtspecialist Adriaan Wierenga, rechtswetenschapper aan de Rijkuniversiteit Groningen, zegt van wel. De wet moet ervoor worden gewijzigd, maar als dat gebeurt, kan dat een aanvulling vormen op de contractuele afspraken en verplichtingen tussen werkgever en werknemer.

Dat maakt het onderwerp niet minder gevoelig. Tegenstanders vinden dat hun grondrechten worden aangetast. Ze hebben het specifiek over discriminatie: gevaccineerden en niet-gevaccineerden moeten een gelijke behandeling krijgen op de werkvloer.

Rijbewijs

Als er sprake zou zijn van beperking van een grondrecht, dan kan de staat toch betogen dat het in dit geval gerechtvaardigd is, stelt Wierenga. "Met het oog op het argument dat je de gezondheid van andere mensen probeert te beschermen. Je kunt het enigszins vergelijken met autorijden. Daarvoor moet je een rijbewijs halen. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van andere weggebruikers. Het is een keuze als je dat niet doet. De consequentie is dat je niet legaal een auto kan besturen."

Daarbij zou ongevaccineerd (en niet recent van corona hersteld) personeel nog altijd de mogelijkheid hebben zich iedere dag te laten testen. Lastig en onpraktisch, maar niet onhaalbaar.