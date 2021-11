Dertien arrestaties bij coronaprotest tijdens persconferentie

De politie heeft gisteravond bij een demonstratie in Den Haag dertien mensen opgepakt voor onder meer belediging en het gooien van stenen en vuurwerk naar agenten.

Enkele honderden mensen hielden tijdens de coronapersconferentie een lawaaiprotest bij het pand van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt, waar demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge op dat moment de nieuwe coronamaatregelen toelichtten.

De politie dreef de groep betogers uiteen en gebruikte daarbij onder meer de wapenstok. Agenten werden volgens de politie bekogeld met zwaar vuurwerk.

Meer beveiliging

Eerder op dag werd al besloten om het pand aan de Turfmarkt extra te beveiligen. Op sociale media gingen oproepen rond om tijdens de persconferentie te demonstreren.

Het was niet voor het eerst dat tijdens een coronapersconferentie een lawaaiprotest werd gehouden. Bij de vorige persconferentie werd het gebouw van het ministerie tijdelijk afgesloten vanwege een demonstratie. Ambtenaren en journalisten moesten in het pand blijven tot het weer rustig was.