Ministerie tijdelijk afgesloten vanwege lawaaiprotest

Een half uur voor aanvang van de persconferentie blokkeerde de politie de doorgang naar het ministerie. Na de persconferentie werd het ministerie in verband met de nog altijd aanwezige demonstranten afgesloten omwille van de veiligheid. De beslissing werd genomen door de beveiliging van het ministerie.

Tijdens de persconferentie was de aanwezigheid van de demonstranten buiten duidelijk te horen. Ze scandeerden ook leuzen en hadden spandoeken bij zich, die onder meer refereerden aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Later werden er ook vuurwerk en rookbommen afgestoken.

Beelden van de lawaaidemonstratie: