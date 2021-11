Enstroga moet 15.000 euro betalen vanwege opzeggen energiecontracten

Energiebedrijf Enstroga heeft van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een dwangsom van 15.000 euro opgelegd gekregen vanwege het eenzijdig opzeggen van vaste energiecontracten.

Vanwege de stijgende energieprijzen kregen klanten van Enstroga met een vast energiecontract te horen dat hun contract zou worden opgezegd. ACM liet al eerder weten dat het een dwangsom zou opleggen aan een energiebedrijf, maar maakte toen nog niet de naam van het bedrijf bekend.

Enstroga kreeg de opdracht van de marktwaakhond om klanten weer aan te sluiten en alleen kosten in rekening te brengen volgens het afgesproken vaste tarief. Bij weigering zou het bedrijf een boete krijgen van 15.000 euro per week, met een maximum van 45.000 euro. Omdat het bedrijf geen gehoor gaf aan de opdracht van de ACM, moet het nu de eerste dwangsom betalen.

Duurder

Meerdere consumenten met vaste contracten bij Enstroga ontvingen naast brieven van Enstroga ook brieven van hun lokale netbeheerder. Hierin staat dat ze geen contract meer hebben bij de energieleverancier en dat hen wordt geadviseerd om over te stappen. De ACM adviseert mensen om hier gehoor aan te geven, zodat zij verzekerd blijven van de levering van gas en elektriciteit. Door de stijgende energieprijzen betekent dit wel dat ze flink duurder uit zijn.

Volgens de marktwaakhond is het voor consumenten "niet langer raadzaam" om aan te dringen dat het bedrijf zijn contractverplichtingen moet nakomen. Enstroga was korte termijn niet bereikbaar voor commentaar.

De Consumentenbond had energieleverancier DGB en Enstroga eerder al gesommeerd de beëindiging van de contracten per direct terug te draaien en vroeg de ACM om een onderzoek. Een woordvoerder van de autoriteit wil niet zeggen of ook andere leveranciers worden onderzocht.

