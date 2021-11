Van vakkenvuller tot baas: Hajir Hajji nieuwe topvrouw Action

Hajir Hajji (41) wordt de hoogste baas van de Nederlandse budgetketen Action. Zij wordt daarmee de opvolger van Sander van der Laan, die zes jaar de baas was van het koopjesbedrijf.

Hajji was al commercieel directeur, maar begon haar carrière bij Action op 17-jarige leeftijd als vakkenvuller en caissière. Daarna klom ze op tot verschillende posities in het management. In 2011 werd ze lid van de directie.

De nieuwe topvrouw wil zich de komende jaren richten op verduurzaming en digitale groei.

Beperkte levensduur

En daar liggen ook de uitdagingen. Action groeide onder leiding van Van der Laan (sinds 2015) van ruim 600 winkels in zes landen naar ruim 1800 winkels in negen landen, de omzet steeg van 2 naar 5 miljard euro. Het bedrijf staat bekend om zijn goedkope producten die veelal een beperkte levensduur hebben. Dat is lastig verenigbaar met duurzaamheid.

Action heeft wel plannen om duurzamer te gaan werken. In 2025 wil het bedrijf bijvoorbeeld dat alle papier- en houtproducten en alle katoenproducten een duurzame oorsprong hebben.

Tasje van 3 cent

Het bedrijf kwam de afgelopen jaren enkele malen negatief in het nieuws. Zo ontsloeg het onterecht een medewerker die een tasje van 3 cent meenam zonder te betalen. In coronatijd wilde het de deuren openen omdat het essentieel zou zijn (in de laatste lockdown mochten alleen essentiële winkels open) en verlengde het de betalingstermijnen voor zijn leveranciers.

Omdat Hajji als medewerker begon, is ze volgens het bedrijf bekend en betrokken bij de medewerkers. De nieuwe CEO begon ooit met het personeelsnummer 120 en gaat nu leiding geven aan 65.000 mensen. Hajji: "Action is een geweldig bedrijf met een sterke formule en een unieke cultuur. Nu we weer een volgende fase van groei en ontwikkeling ingaan, wil ik voortbouwen op onze prestaties uit het verleden en met onze 65.000 toegewijde medewerkers en onze partners de kansen van de toekomst gaan verkennen."

Hajji is de eerste vrouwelijke baas van de winkelketen.