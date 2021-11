Honderden mensen willen natuurijsmeester worden: 'Onverwacht, want best pittig'

Pauline van der Zant van de ijsclub in Leiderdorp bevestigde vrijdag dat het bij deze vrijwilligersbaan soms hard werken is, zeker wanneer je het combineert met een betaalde baan in het onderwijs, zoals zij doet. "Ja, ijsmeester is geen 9-tot-5-baan. Maar als je van schaatsen houdt, dan is het prachtig om te kunnen zeggen: 'We gaan open!'"

IJsmeester Jules Broens toonde zich eerder dit jaar geëmotioneerd over het tekort aan ijsmeesters voor de camera van Omroep Brabant: